Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı Güncel Haberler Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması başlatıldı. Merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan sarsıntının ardından bölgeye arama kurtarma, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta enkaz altında kalanların olduğu değerlendirilen binada arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Ekipler, Hacı Abdi ile Şeyhbayram mahallelerinde de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

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