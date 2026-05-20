Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Malatya'da meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Malatya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı