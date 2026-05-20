AFAD'dan Malatya'daki 5,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin çevre illerde de hissedildiğini, ancak şu an için olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremin, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa'da da hissedildiğini, halihazırda deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00'da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
