Malatya Valisi Yavuz, Eğitim- Öğretime Bir Gün Ara Verildiğini Duyurdu

(MALATYA) - Malatya Valisi Seddar Yavuz, saat 09.00'da meydana gelen deprem sonrasında, il genelinde eğitim- öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, merkez üssü Battalgazi ilçesi olan 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak, ilimiz genelinde eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir. İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

Kaynak: ANKA