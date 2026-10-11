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Malatya'da 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 ikamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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