Malatya'da 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da 44 bin 616 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. 3 ikamette ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu imal ve ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 3 ikamette ve 3 şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 44 bin 616 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA