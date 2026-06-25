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Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 9,13 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
Malatya'da korkutan deprem

Malatya'da korkutan deprem
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