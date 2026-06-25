Malatya'da 4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin yerin 9,13 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.
(MALATYA) - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin, yerin 9,13 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Kaynak: ANKA