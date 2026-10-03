Malatya'da 4 bin 79 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince fiziki takip neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, 64 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA