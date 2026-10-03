Haberler

Malatya'da 4 bin 79 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da Narkotik ve İstihbarat ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca ve 64 fişek ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlükleri ekiplerince fiziki takip neticesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 4 bin 79 uyuşturucu hap, 2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız 2 tabanca, 64 fişek ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
Fon krizinin ortasında çarpıcı veri! Bankalardaki para rekor seviyeye çıktı

Fon krizinde çarpıcı veri! 15 günde 545 milyar TL'lik sıçrama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında tutuklanan Ferdi Karadoruk telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu

Telefonundaki çocuk istismarı videosunu böyle savundu
Elazığ'daki yaşlı çift cinayetinde yeni gelişme! Şüphelinin yanında olduğu iddia edilen kadın gözaltında

Altınları X-Ray ele vermişti! Bu kez bir kadın gözaltına alındı
Rakam öyle böyle değil! Mustafa Sandal’ın eşinin yaptığı vurgun dudak uçuklattı

Fon vurgununda kazandığı para ağızları açık bıraktı

Mezarlıkta bıçaklanan zihinsel engelli Fehmi Lup'un şüphelisi 3 yıl sonra tutuklandı

Mezarlıkta katledilmişti! Fehmi'nin katili yıllar sonra bulundu
Montella'ya istifa tezahüratları yapılırken ekranlara gelen Eren Elmalı ağzını bozdu

Eren resmen delirdi! Yapılan tezahüratları duyunca ağzını bozdu
Fransa’da öğrenci protestoları sürüyor: 5 bin gözaltı, yüzlerce okulda eğitime ara

Ülke yangın yerine döndü: 5 bin kişi gözaltında, yüzlerce okul kapandı
Spiker Erhan Çelik'in eşi Özlem Gültekin Çelik'in ölümünde tutuklama! Otopsi raporu yüksek doz propofolü işaret etti

Ölümüyle ilgili 1 kişi tutuklandı! Otopside o madde çıktı