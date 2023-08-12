Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
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Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hissedilirken, Malatya'da bir AVM'de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
MALATYA - Malatya Yeşilyurt'ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 16.35'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de ciddi şekilde hissedilirken, Malatya'da bir AVM'de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cahit Özçelik - Güncel