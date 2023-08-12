Malatya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Malatya'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem korku ve paniğe neden oldu. Deprem çevre illerde de hissedilirken, Malatya'da bir AVM'de yaşanan panik anları kameralara yansıdı.