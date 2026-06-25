Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 16.22'de 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin 9,13 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
Malatya'da saat 16.22'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya Battalgazi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız