Malatya'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Malatya'da saat 16.22'te 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya Battalgazi olan 4,0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.