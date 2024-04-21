Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Plakası öğrenilemeyen, H.M.E'nin (46) kullandığı otomobil, Çamurlu Mahallesi Buhara Bulvarı TÜVTÜRK Kavşağı'nda N.Y. (68) yönetimindeki hafif ticari araç ve F.G. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler H.M.E. ve N.Y. ile araçlarda bulunan A.F.E. (72) ve M.E. (74) sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.