Malatya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Malatya'nın Dilek Mahallesi Seleme Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 2 kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Malatya'da 2 kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Dilek Mahallesi Seleme Caddesi'nde, H.A. (61) yönetimindeki 33 FD 872 plakalı kamyonet ile F.M.B. (52) idaresindeki 44 AES 058 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçtaki E.A. (45) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.