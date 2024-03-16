Malatya'da 16 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir şüpheliye işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesi'nde durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Ekipler, araçta, fiber optik tank içerisinde 16 ton karışımlı akaryakıt ele geçirdi.

M.O'ya Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.