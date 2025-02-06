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Malatya'da 15 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Malatya'da 15 Bin Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi
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Malatya'da düzenlenen operasyonda 15 bin 932 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Valilik, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

Malatya'da 15 bin 932 sentetik ecza hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, x sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin devam ettiğini belirtti.

Uyuşturucu tacirleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayan Yavuz, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 bin 932 sentetik ecza hapın ele geçirildiğini, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
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