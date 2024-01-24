Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı
Malatya'da yapılan operasyonda, sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapanlara yönelik 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'da 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, sahte ve bandrolsüz ilaç ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 10 bin 999 cinsel içerikli ürün ele geçirdi, M.S. ile Ç.T'yi gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında yasal işlem yapıldı.