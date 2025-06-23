Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

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Malatya Büyükşehir Belediyesi, yöneticilerin adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı. Vatandaşların böyle bir durumla karşılaşmaları halinde Emniyet birimlerine bildirmeleri istendi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, yöneticilerin adının kullanılarak para talep edenlere itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Sami Er, yöneticiler ve belediye ile iş yapan firmaların adını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinin yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Hiçbir belediye yöneticisi ya da çalışanı, vatandaşlarımızdan ayni veya nakdi yardım talebinde bulunamaz. Belediye ile yapılan tüm resmi işlemler kurumsal kanallar aracılığıyla gerçekleştirilir. Bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın durumu derhal Emniyet birimlerine ve Malatya Büyükşehir Belediyesi iletişim merkezine (444 51 44) bildirmeleri önem arz etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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