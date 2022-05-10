Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Çarşamba Günü Yapılacak

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantısında,özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planları görüşülecek. Meclis Toplantısında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile gündemde yer alan diğer maddeler görüşülecek.

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