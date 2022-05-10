Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Çarşamba Günü Yapılacak - Haberler

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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Çarşamba Günü Yapılacak

Bültenler - Güncel
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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı Çarşamba Günü Yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2022 yılı Mayıs ayı toplantısını 11 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediye Meclis salonunda saat 14.00'de gerçekleştirilecek olan Meclis Toplantısında,özellikle ilçeler için hazırlanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli ilave revizyon nazım imar planları görüşülecek. Meclis Toplantısında ayrıca, Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Kesin Hesabı ile gündemde yer alan diğer maddeler görüşülecek.

Bültenler / Güncel

imar, Güncel, Haberler

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