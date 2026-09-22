Malatya Battalgazi'de yolda yürüyen S.K., tabancayla vurularak yaralandı

Malatya Battalgazi'de yolda yürüyen S.K., tabancayla vurularak yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yolda yürüyen S.K. (26), A.K. (23) tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Mahallelinin ihbarıyla hastaneye kaldırılan S.K. tedavi altına alınırken, polis A.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde yolda yürürken A.K.'nin (23) tabancayla vurduğu S.K. (26) yaralandı.
Olay. dün saat 22.00 sıralarında Hasan Varol Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyüş yağan S.K., A.K. tarafından tabanca ile vuruldu. S.K. yaralanırken, mahallelinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.K. müdahale sonrası ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri A.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı