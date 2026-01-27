Haberler

Şap hastalığı için sprey geliştirdiler

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde görevli akademisyenler, şap hastalığına yakalanan büyükbaşların tedavisinde kullanılmak üzere etkili bir sprey geliştirdi. Prof. Dr. Mehmet Kale, spreyin hayvanların yem yemesine yardımcı olduğunu belirtti.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veteriner Fakültesi'nde görevli 3 akademisyen, şap hastalığına yakalanan büyükbaşların tedavisinde kullanılmak üzere sprey geliştirdi.

Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Kale, araştırma görevlisi Yakup Sinan Orta ve uzman veteriner hekim İbrahim Oğuz Gayaker, şap hastalığına yakalanan büyükbaşların ağız lezyonları nedeniyle yem yiyememesi üzerine yeme isteğini artıran sprey geliştirdi. Ürünün tanıtımında konuşan Burdur MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, "Hayvancılığın önemli sorununa bu katkıyı sunmaktan üniversite olarak mutluyuz, gururluyuz. Emeği geçen hocalarımıza, araştırma ekibine, öğrencilere teşekkür ediyorum" dedi. Prof. Dr. Mehmet Kale ise "Şap hastalığında hayvanlarda yem yememe, bağışıklık sistemi zayıflaması, ağızda yara oluşmakta. Geliştirdiğimiz ağız ve deri bakım ürünü bu durumlarda kullanılmakta. Ürünün kullanımından 15-20 saniye sonra hayvan yemeye başlıyor. Ürünümüz herhangi bir kimyasal madde içermiyor" diye konuştu.Burdur Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kamil Özcan da şap hastalığından dolayı üreticinin ciddi zarar gördüğünü belirterek, geliştirilen ürün için akademisyenlere teşekkür etti.Üretici İbrahim Kargalı ise sprey uygulaması sonrası hayvanın 20-25 saniye içerisinde yemeye başladığını anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
