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Makine arızasıyla Beykoz'da sürüklenen tekne, 5 kişiyle Poyrazköy'de emniyete alındı

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Beykoz'da makine arızası nedeniyle Riva açıklarında sürüklenen 10 metre boyundaki tekne, Bayrak-1 botuyla yedeklenerek kurtarıldı. İçinde 5 kişi bulunan tekne, Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı.

Beykoz'da, makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 5 kişi bulunan tekne kurtarılarak, Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, içinde 5 kişi bulunan 10 metre boyundaki tekne makine arızası nedeniyle Riva açıklarında sürüklendi.

Tekne, Bayrak-1 botuyla yedeklenerek Poyrazköy Limanı'nda emniyete alındı.

Kaynak: AA
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