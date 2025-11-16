Makaodaki 15. Çin Ulusal Oyunları'nda Masa Tenisi Ödül Töreni Gerçekleşti
Makaodaki 15. Çin Ulusal Oyunları'nda erkekler bireysel masa tenisi kategorisinde Shanghai'dan altın, Hainan'dan gümüş ve Beijing'den bronz madalya sahipleri ödüllerini aldı.
MAKAO, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Makao'da düzenlenen 15. Çin Ulusal Oyunları'nda masa tenisi erkekler bireysel kategorisi ödül töreninde Shanghai'dan altın madalya sahibi Fan Zhendong (sağda 3. sırada), Hainan'dan gümüş madalya sahibi Lin Shidong (solda 2. sırada) ve Beijing'den bronz madalya sahibi Wang Chuqin (sağda 1. sırada) antrenörleriyle birlikte poz veriyor, 16 Kasım 2025. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel