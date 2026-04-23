Makao Özel İdari Bölgesi Başkanı: Çin ile Portekiz Arasındaki Ortaklığa Katkımız Devam Edecek

LİZBON, 23 Nisan (Xinhua) -- Portekiz Cumhurbaşkanı Antonio Jose Seguro (sağda), Portekiz'in başkenti Lizbon'da Makao Özel İdari Bölgesi Başkanı Sam Hou Fai ile bir araya geldi, 21 Nisan 2026.

Sam, görüşme sonrasında düzenlediği basın toplantısında, verimli sonuçlar veren ziyaret çerçevesinde karşılıklı anlayışı artırma, geleneksel dostluğu sağlamlaştırma ve çok yönlü işbirliğini güçlendirme hedeflerine ulaşıldığını söyledi.

Çin ile Portekiz arasındaki işbirliğinin yeni bir seviyeye ulaşacağından emin olduğunu belirten Sam, Makao'nun Çin ile Portekiz arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığa daha fazla katkıda bulunmak üzere benzersiz avantajlarından yararlanmaya devam edeceğini ifade etti. (Fotoğraf: GCS Makao/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua