Makao'da Çin Yeni Yılı kutlamaları başladı

MAKAO, 11 Şubat (Xinhua) -- Ejderha Yılı'nın ilk gününde Çin Yeni Yılı'nı kutlamak üzere Makao Yönetimi Turizm Ofisi tarafından organize edilen tur performansları, St. Paul Harabeleri'nde ve Senado Meydanı'nda sahnelendi. 238 metre uzunluğundaki "dans eden altın ejderha" da Makao'nun manzarasının güzelliğiyle ünlü birçok bölgesine turlar düzenledi.