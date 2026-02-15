Tellere takılan şahin kurtarıldı

HATAY'ın Samandağ ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'nde tellere takılarak mahsur kalan şahin, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, hassas ve titiz bir çalışma yürüterek yaralanma riski bulunan şahini bulunduğu yerden güvenli şekilde indirdi. İlk kontrolleri yapılan yırtıcı kuşun durumunun iyi olduğu belirlenirken, gerekli değerlendirmelerin ardından doğal yaşam alanına bırakıldığı öğrenildi.