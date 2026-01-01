Haberler

Osmaniye'de kar nedeniyle yolu kapanan köyde mahsur kalan kadını itfaiye ekibi kurtardı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Gökçayır köyünde mahsur kalan 60 yaşındaki Döndü Köşker, itfaiye ekibi sayesinde ailesiyle buluştu.

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü ilçede Gökçayır köyünün yolu ulaşıma kapandı.

Köydeki evinde yalnız yaşayan Döndü Köşker'e (60) ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekibi, arazi aracıyla ulaştığı Gökçayır'ı bulunduğu yerden alarak yakınlarının yanına götürdü.

Kaynak: AA / Ersin Şimşek - Güncel
