Mahmut Hiçyılmaz FETÖ Davasından Beraat Etti

Eski Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üyelik suçundan yeniden yargılandığı davada beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz yargılanan Hiçyılmaz ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Ö.F.B, daha önce emniyette verdiği, "Mahmut Hiçyılmaz ileri derecede FETÖ'cüdür. Örgütün desteği ile oda başkanı seçildi." yönündeki ifadesini hatırlamadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, önceki celse verdiği esasa ilişkin mütalaasını yineleyerek, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Hiçyılmaz savunmasında, 2013 yılında gerçekleştirilen oda başkanlığı seçiminde, terör örgütü bağlantılı ve sonradan kapatılan Genç Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (GESİAD) Kayseri Şubesi yönetimi ile iş insanları tarafından desteklendiği iddiasının doğru olmadığını öne sürdü.

Örgütsel referanslarla KTO'ya aday gösterildiği ve meclis ile yönetimde örgüt mensuplarına yer verdiği iddiasının da doğru olmadığını savunan Hiçyılmaz, 17-25 Aralık sürecinden sonra odada paralel yapı kuran örgüt üyelerinin istifası için mücadele verdiğini anlattı.

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden Hiçyılmaz, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı oda üyelerine çağrıda bulunarak kent meydanında ilk toplananlardan olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın beraatine karar verdi.

Olay

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan Hiçyılmaz, yargılandığı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, delil yetersizliğinden beraat etmişti.

İtiraz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanığın HTS kayıtlarına bakılması, hakkında ByLock tespit tutanağı olup olmadığının mahkemece sorulması ve varsa bu tutanaktaki kişilerin tanık olarak dinlenmesi istemiyle bozma kararı vererek, dosyayı yerel mahkemeye göndermişti.