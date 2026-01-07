Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai ile "Filistin'deki gelişmeleri" görüştü

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile yaptığı görüşmede, Gazze'deki ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve Filistin topraklarındaki işgale karşı uluslararası desteğin sürmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai Jun ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Zhai'yi kabul etti.

Filistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı görüşmede Abbas, Gazze Şeridi'nde sağlanan ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkesle ilgili planın ikinci aşamasına geçilmesinin önemine değindi.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sürdürdüğü saldırı ve ihlallerin durdurulması gerektiğine vurgu yapan Abbas, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sivil vatandaşlara yönelik "terör eylemlerinin" önüne geçilmesinin gerektiğini kaydetti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Filistin topraklarındaki işgalin sona ermesi ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması yönünde uluslararası çabaların devam etmesini istedi.

Çin'in Orta Doğu Özel Temsilcisi Zhai de Pekin hükümetinin Filistin halkının haklarına ve bağımsız Filistin devletinin kurulması hakkına desteklerini teyit etti.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
