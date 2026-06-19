Kılıçlı Yemin Nedeniyle TSK'dan İhraç Edilen Yarbay Türkoğlu Göreve İade Edildi

(ANKARA) - Ankara 10. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından bazı teğmenlerin yürürlükten kaldırılan andı okuması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çıkarılan Kara Harp Okulu Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu hakkında verilen ihraç kararını iptal etti.

Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, 30 Ağustos 2024'te Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreninde, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyerek eski yemini okuyan beş teğmen ile Albay Alper Topsakal, Yarbay Halit Türkoğlu ve Binbaşı Murat Öztürk'ü ihraç etmişti.

Tabur Komutanı Kurmay Yarbay Halit Türkoğlu'nun, ihraç işlemine karşı açtığı davada Ankara 10. İdare Mahkemesi kararını verdi. Türkoğlu hakkındaki ihraç işlemini iptal eden mahkemenin gerekçeli kararında, Yarbay Türkoğlu'nun yeni mezun teğmenlerden gelen eski andın okunması talebini reddettiği, teğmenlere yasaklayıcı emir verdiğine işaret edilerek, "gerçekleştirilen eyleme ilişkin herhangi bir izninin, onayının veya dahlinin bulunduğunun açık ve kesin bir şekilde ortaya konulamadığı" kaydedildi.

Yarbay Türkoğlu'nun teğmenlerle birlikte hareket ettiği ya da teğmenleri yönlendirdiğine dair bir bilginin dosyaya sunulamadığı vurgulanan gerekçede, verilen cezanın ölçülü olmadığı, Türkoğlu'nun kadro görevinin gerektirdiği asgari tavır ve davranışı sergilediği ancak andın okunmaması için gerekli tedbirleri almaması nedeniyle ihraç ile değil "aylıktan kesme" cezasıyla cezalandırılabileceği kaydedildi.

Mahkeme, Türkoğlu hakkında verilen ihraç kararını iptal etti.

Kaynak: ANKA