İlksan'ın Emeklilik Yardımı Ödememesine Yargıdan "Dur" Kararı

Güncelleme:
Eğitim-Bir-Sen, MEB ile ilişkisi kesilen bir üyesi aleyhine İLKSAN'a karşı açtığı davada, mahkeme 10 yıl aidat ödemiş olmanın emeklilik yardımı için yeterli olduğuna karar verdi.

(ANKARA) – Eğitim-Bir-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesildikten sonra emeklilik yardımı alamayan bir üyesi adına açtığı davada, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ( İlksan ) aleyhine karar alındığını duyurdu.

Açıklamaya göre, bir üniversitede öğretim görevlisi olması nedeniyle MEB ile ilişiği kesilen ve daha önce 10 yıldan fazla aidat ödemesi bulunan üye adına açılan davada Ankara 15. İdare Mahkemesi, yönetmelikte öngörülen 10 yıllık aidat süresinin emeklilik yardımından yararlanmak için yeterli olduğuna hükmetti.

Mahkeme, emekli olunması halinde son ödenen aidat miktarının esas alınarak ödeme yapılmasının eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği olduğunu belirtti. Kararda, Danıştay 11. Dairesi'nin 2017 tarihli ile Anayasa Mahkemesi'nin 2022 ve 2025 tarihli kararlarına atıf yapıldı.

Atıf yapılan içtihatlarda, üyelik aidatlarının İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı tarafından kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufla kesildiğine dikkat çekildi. Bu nedenle, emekli olmadan kurum değiştirmenin emeklilik yardımından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği vurgulandı.

Mahkeme, İLKSAN'ın emeklilik yardımı ödenmemesi yönündeki işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti.

Kaynak: ANKA / Güncel
