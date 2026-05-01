Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikasından 1 Mayıs mesajı

Mahalli İdareler Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel Başkanı Fatih Sultan Mehmet Çiçek, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nün emeğin onuru olduğunu bildirdi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Çiçek, 1 Mayıs'ın emeğin ve dayanışmanın bayramı olduğunu belirtti.

Çiçek, MİKSEN'in 1997'den bu yana hem işçi hem işveren haklarını savunan bir denge sendikası olduğunu, geçmişten bugüne, toplu iş sözleşmelerinde adil koşulları sağladıklarını, işçi ücretlerini iyileştirdiklerini ve iş güvenliğini artırdıklarını, aynı zamanda işverenlerin sürdürülebilirliğini koruduklarını ve her adımda emeğin değerini yücelttiklerini kaydetti.

Bugün, 1 Mayıs'ta emeği ve adaleti kutladıklarını aktaran Çiçek, "MİKSEN, gelecekte de iş barışını ve adil çalışma koşullarını savunmaya devam edecek. 1 Mayıs, emeğin onurudur, MİKSEN bu onurun daima savunucusudur. Bizim için esas olan adaletin ve kalkınmanın sağlanmasıdır." ifadelerini kullandı.