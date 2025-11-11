Mahalle Muhtarlarıyla İstişare Toplantısı Düzenlendi

Salıpazarı Kaymakamı Ahmet Faruk Beyazıt başkanlığında ilçe genelinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Diyanet Gençlik Merkezinde düzenlenen toplantıda güvenlik, sağlık, eğitim, sosyal hizmetler ve altyapı konularında mahallelerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Kaymakam Beyazıt, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını en iyi bilen sizlersiniz. Bizler de kurumlarımızla birlikte çözüm üretmek için buradayız. Vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği ve refahı için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantı, görüş alışverişi ve mahallelerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesiyle sona erdi.