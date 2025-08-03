Mahalle Muhtarına Parkta Bıçaklı Saldırı

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Kastamonu'da mahalle muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz davranışlarda bulunan bir çifti uyardıktan sonra M.Ö. tarafından bıçaklandı. Küçüktarakçı yaralanarak hastaneye kaldırıldı, M.Ö. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

KASTAMONU'da mahalle muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, kız arkadaşıyla birlikte parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddiasıyla uyardığı M.Ö. tarafından bıçaklandı.

Olay, perşembe günü Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda meydana geldi. Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen çifti uyardı. Çıkan tartışmada M.Ö. adlı erkek, cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, M.Ö.'yü tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö., daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber: KASTAMONU,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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