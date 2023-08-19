Mahalle muhtarı, tartıştığı kişiyi silahla bacaklarından vurdu (2)
Güncel Haberler
TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan tartışmada Uğur Demirel'i (29) tabancayla bacaklarından vurup jandarmaya teslim olan mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan tartışmada Uğur Demirel'i (29) tabancayla bacaklarından vurup jandarmaya teslim olan mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel