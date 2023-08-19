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Mahalle muhtarı, tartıştığı kişiyi silahla bacaklarından vurdu (2)

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TUTUKLANDIBursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan tartışmada Uğur Demirel'i (29) tabancayla bacaklarından vurup jandarmaya teslim olan mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan tartışmada Uğur Demirel'i (29) tabancayla bacaklarından vurup jandarmaya teslim olan mahalle muhtarı Mehmet Dönmez, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasan BOZBEY/ ORHANGAZİ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

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