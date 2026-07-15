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Mahalle muhtarı, masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu

Mahalle muhtarı, masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu
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Aydın'ın Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman, Efeler ilçesindeki bir masaj salonunun tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Kahraman'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Çine ilçesi Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman (54), Efeler ilçesindeki bir masaj salonunun tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sokak'ta meydana geldi. Çine'nin Kırksakallar Mahallesi Muhtarı Sebahattin Kahraman, masaj salonunun tuvaletinde hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Kahraman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kahraman'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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