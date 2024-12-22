Magdeburg'daki Noel Pazarında Feci Saldırı: En Az 5 Ölü
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir aracın Noel pazarına dalması sonucu 9 yaşında bir çocuğun da aralarında bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 200'den fazla kişi yaralandı ve hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.
MAGDEBURG, 22 Aralık (Xinhua) -- Almanya'nın orta kesimlerinde yer alan Magdeburg kentindeki Noel pazarında bir aracın kalabalığa dalması sonucu aralarında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Cuma akşamı gerçekleşen saldırıda 200'den fazla kişi de yaralandı. Magdeburg kentinde cumartesi günü pek çok noktada saldırıda hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi.
Kaynak: Xinhua / Güncel