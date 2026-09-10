Mağaza önündeki askıda duran tişörtlerden seçip, beğendiklerini çaldılar

BURSA'da giyim mağazasının önüne gelen 2 kişi, askıdaki tişörtlerden beğendiklerini çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. 2 kişi, mağaza önündeki askıda sergilenen tişörtlere bakmaya başladı. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilip, seçip, beğendikleri tişörtleri çalan 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tişörtlerin çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı