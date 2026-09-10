Haberler

Mağaza önündeki askıda duran tişörtlerden seçip, beğendiklerini çaldılar

Mağaza önündeki askıda duran tişörtlerden seçip, beğendiklerini çaldılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA’da giyim mağazasının önüne gelen 2 kişi, askıdaki tişörtlerden beğendiklerini çalıp kaçtı.

BURSA'da giyim mağazasının önüne gelen 2 kişi, askıdaki tişörtlerden beğendiklerini çalıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Yıldırım ilçesindeki bir giyim mağazasında meydana geldi. 2 kişi, mağaza önündeki askıda sergilenen tişörtlere bakmaya başladı. Çalışanların yoğunluğunu fırsat bilip, seçip, beğendikleri tişörtleri çalan 2 şüpheli hızla uzaklaştı. Bir süre sonra ürünlerin eksik olduğunu fark eden iş yeri çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerini izleyince tişörtlerin çalındığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kimliğini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Beklenen veri geldi, altın fiyatları çakıldı

Piyasaların odaklandığı veri geldi, altın fiyatları çakıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama var

Menzil Cemaati'ne operasyon mu geliyor? Bakan Gürlek'ten açıklama
Anlaşma duyuruldu! Arda Güler imzayı atıyor

Arda Güler beklenen imzayı atıyor
Medvedev'den dünyayı alarma geçiren nükleer çıkış: Birkaç adım kaldı

3. dünya savaşının fitilini ateşleyecek tehdit

Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım hakkında çıkan iddialara yalanlama

Fenerbahçe'den güne damga vuran o iddia için jet hızında yalanlama
Seferihisar Belediye Başkanı'nın mesajlarında Uğur Dündar detayı ortaya çıktı

Belediye Başkanının sevgilisiyle mesajında Uğur Dündar detayı
Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?

Faiz, dolar ve altın üçgeni: Vatandaşı ne bekliyor?
Yemen'de “dönüm noktası” olarak görülen gelişme! Husiler, Babülmendep'in kapısına kadar ilerledi

Savaşta dönüm noktası! Küresel ticaretin kilit noktası el değiştirdi