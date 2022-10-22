Mağaza açılışında izdiham! Camların kırıldığı hengameye polis müdahale etti Güncel Haberler Bursa'da ev eşyası satan bir mağaza, açılışa özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. İçeri girmek isteyen kalabalık mağazanın camlarını kırdı. Bölgeye sevk edilen polis açılışı iptal ederek kalabalığı dağıttı. Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ertuğrul Mahallesi'nde yeni ev eşyaları ve aletleri satan mağaza, açılışa özel kampanya düzenledi. İndirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. CAMLARI KIRDILAR Mağaza yetkililerinin kapıları açmasıyla toplanan kalabalık, içeri girmek isteyince izdiham yaşandı. Mağazanın camları kırılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, mağazanın açılışını durdurdu. Kalabalık, polisin uyarısıyla dağıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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