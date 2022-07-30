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Son dakika haber | MAGANDA KURŞUNUYLA VURULAN HASAN MERT, HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberlerine göre GAZİANTEP'te, sokakta oynarken karnına kurşun isabet eden Hasan Mert Üzüm (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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GAZİANTEP'te, sokakta oynarken karnına kurşun isabet eden Hasan Mert Üzüm (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Girne Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Mert Üzüm, sokakta oynarken karnına kurşun isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Üzüm, çağırılan ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Üzüm, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hasan Mert Üzüm'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Polis ekipleri, Hasan Mert Üzüm'ün ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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