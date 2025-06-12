Maduro, Kolombiya Hükümeti için ABD'nin Planını İfşa Etti

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu suçlayarak, " ( Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo) Petro hükümetini devirmek için plan yürütülüyor." dedi.

Maduro, devlet televizyonu VTV'ye yaptığı açıklamada, Kolombiya'da son günlerde artan şiddet olaylarına dikkati çekti.

Devlet Başkanı Maduro, "Petro hükümetini devirmek için plan yürütülüyor. Bu plan, Marco Rubio tarafından ABD'den yönetiliyor ve amacı Kolombiya'yı suç çeteleri, şiddet ve terörizmle doldurmak. Kolombiya'da son günlerde neler olduğunu görüyorsunuz zaten." ifadesini kullandı.

Maduro, söz konusu planın Kolombiya'daki sol hükümeti devirmeyi ve yerine aşırı sağcı, "neo-faşist" bir iktidar yerleştirmeyi hedeflediğini iddia etti.

Venezuela lideri Maduro, komşu ülke Kolombiya sınırında güvenlik önlemlerinin artırılması yönünde talimat verdiğini de duyurdu.

Kolombiya'daki saldırılar

Kolombiya'nın güneybatısındaki Cauca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerinin çeşitli noktalarında 11 Haziran'da düzenlenen bombalı saldırılarda 2'si polis 8 kişi ölmüş, 40'dan fazla kişi yaralanmıştı.

Ivan Mordisco ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve barış anlaşmasına hiç katılmayan çatı örgüt Estado Mayor Central (EMC), saldırıların sorumlusu olarak kabul ediliyor.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC'ın "Genelkurmay Başkanlığı" anlamındaki EMC, bir süredir askeri ve polis noktalarına saldırılar düzenliyor.