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Madrid'deki Torre Moeve Gökdeleninde Yangın

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İspanya'nın başkenti Madrid'deki en yüksek ikinci bina olan Torre Moeve'de yangın çıktı. Dumanlar şehrin birçok noktasından görülürken, bina tahliye edildi ve trafik aksadı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

MADRİD, 24 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'deki Torre Moeve gökdeleninden yükselen dumanlar, 23 Haziran 2026.

Madrid'in en yüksek ikinci binası olan Torre Moeve'de salı günü yangın çıktı. Yükselen dumanlar başkentin birçok noktasından görüldü.

Madrid Acil Durum Hizmetleri, binada bulunan kişilerin tahliye edildiğini ve çevredeki trafik akışının aksadığını bildirdi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. (Fotoğraf: Zheng Jiali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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