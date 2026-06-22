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İspanya'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Turuncu Alarm Verildi

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İspanya'nın başkenti Madrid, dört gün sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının etkisine girdi. Hava sıcaklıklarının 39 dereceye ulaşması beklenirken, yetkililer turuncu alarm uyarısı verdi.

MADRİD, 22 Haziran (Xinhua) -- İspanya'nın başkenti Madrid'de el yelpazesiyle güneşten korunmaya çalışan kadın, 21 Haziran 2026.

İspanya'nın başkenti dahil büyük bir bölümü, dört gün sürmesi beklenen sıcak hava dalgasının etkisine pazar günü girdi. İspanya Devlet Meteoroloji Ajansı, başkent için turuncu alarm uyarısı verdi.

Hava sıcaklıklarının 39 dereceye ulaşması bekleniyor. (Fotoğraf: Gustavo Valiente/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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