Doruk Madencilik İşçilerinin Yürüyüşüne Biber Gazlı Polis Engeli: Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır Gözaltına Alındı

Doruk Madencilik işçileri, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüşte polis müdahalesiyle karşılaştı. Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı ve bazı işçiler gözaltına alındı.

Haber: Berfin BAYIR  Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Doruk Madencilik işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı Ankara yürüyüşü 9. gününde polis engeliyle karşılaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen madencilere polis izin vermedi. İşçilere, biber gazıyla müdahale edildi, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı.

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, ücret ve tazminatlarının ödenmesi talebiyle başlattıkları yürüyüş kapsamında geceyi Ümitköy'de geçirdi.

Taleplerini dile getirmek için 180 kilometre yol kateden işçiler, yürüyüşlerinin 9. gününde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na gitmek istedi.

Ümitköy'den sabah erken saatlerde harekete geçen madenciler, Eskişehir yolu üzerinde ilerledi. Madenciler, Dumlupınar Bulvarı kavşağına yaklaştıkları sırada polis tarafından engellendi. Güvenlik güçleri, yürüyüşe devam etmek isteyen madencilere biber gazıyla müdahale etti. Bu sırada, Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile bazı işçiler gözaltına alındı.

Çevik kuvvet ekiplerinin engellediği madencilerin, Eskişehir yolu Dumlupınar Bulvarı kavşağı yakınlarındaki bekleyişi sürüyor.

"Emeğimizi, ekmeğimizi istiyoruz" sloganıyla 9 gündür yürüyen madenciler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yürümek istiyor."

Kaynak: ANKA
İran'dan Pakistan'ın iddiasına jet hızında yalanlama
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Sosyal medya fenomeni yarış sırasında öldü
Cumhurbaşkanını ekonomi sınıfında uçarken görenler şaşkına döndü
Dronu görünce soluğu orada aldı
Ugandalı General bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı: Türkler yerine...
Aralarında 49 yaş var! Belarus lideri Lukaşenko, genç güzellik kraliçesiyle aşk yaşıyor
Sirkte dehşet anları: Kafesinden kaçan kaplan seyircilerin arasına daldı