Zonguldak'ta saat 04.17'de anma etkinliği

Güncelleme:
Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı işletmelerde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Madenciler, ocakların önünde dua edip Kuran-ı Kerim okudular.

MADENCİLER, DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI

Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Karadon Müessesesi ile Kilimli ve Gelik İşletmesi'nde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Madenciler, maden ocaklarının önünde depremde ölenler için dua etti. Anma etkinliğinde ayrıca Kuran-ı Kerim de okundu.

Depremin ardından Zonguldak'tan deprem bölgelerine giden TTK'ye bağlı 4 bin madenci, arama-kurtarma çalışmalarında önemli rol oynamıştı.

Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
