Zonguldak'ta saat 04.17'de anma etkinliği
Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı işletmelerde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri gerçekleştirildi. Madenciler, ocakların önünde dua edip Kuran-ı Kerim okudular.
MADENCİLER, DEPREMDE HAYATINI KAYBEDENLERİ ANDI
Zonguldak'ta, TTK'ye bağlı Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Karadon Müessesesi ile Kilimli ve Gelik İşletmesi'nde 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümü kapsamında anma etkinlikleri düzenlendi. Madenciler, maden ocaklarının önünde depremde ölenler için dua etti. Anma etkinliğinde ayrıca Kuran-ı Kerim de okundu.
Depremin ardından Zonguldak'tan deprem bölgelerine giden TTK'ye bağlı 4 bin madenci, arama-kurtarma çalışmalarında önemli rol oynamıştı.
