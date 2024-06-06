Maden Koyu'nda Çevre Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Antalya'nın Kemer ilçesindeki caretta caretta yuvalama alanlarından biri olan Maden Koyu'nda Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği etkinliği yapıldı.

Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü ile Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, sivil toplum kuruluşları, gönüllü vatandaşlar, öğrenciler, jandarma ekipleri, bölgedeki çöpleri topladı.

Ayrıca bölgede bulunan caretta caretta yuvaları da tespit edilerek işaretlendi.

Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu, burada yaptığı konuşmada, farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatif Başkanı Habib Altınkaya da katılımcılara teşekkür etti.