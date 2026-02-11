Haberler

Madagaskar'ın doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu'nda 20 kişi hayatını kaybetti

Madagaskar'da Gezani Tropikal Siklonu'nun neden olduğu yıkımda 20 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı. Şiddetli yağış ve rüzgar, büyük hasarlara yol açtı ve ülke genelinde kırmızı alarm verildi.

Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisi, ülkenin doğusunu vuran Gezani Tropikal Siklonu'nun yol açtığı yıkımda 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin doğusundan karaya ulaşan Gezani Tropikal Siklonu'nun, şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgarla geniş alanda yıkıma neden olduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddetli rüzgarlar nedeniyle çok sayıda binanın çökmesi sonucu 20 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Madagaskar Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise Gezani'nin ülke genelinde ilerlemesi nedeniyle birçok bölge için kırmızı alarm verildiği, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıda bulunulduğu duyuruldu.

Açıklamada, tropikal siklonun ülkenin doğusundaki liman kenti Toamasina'ya kadar geldiği ve kente ağır hasar verdiği ifade edildi.

Fırtınanın başkent Antananarivo'nun yaklaşık 100 kilometre kuzeyinden geçtiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, başkentin de sel riski nedeniyle kırmızı alarm verilen bölgeler arasında yer aldığı aktarıldı.

Madagaskar Cumhurbaşkanı Michael Randrianirina'nın Toamasina'ya giderek hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduğu ve afetzedelerle bir araya geldiği belirtildi.

Yetkililer, Gezani'nin, Madagaskar'da iki haftadan kısa süre önce 14 kişinin ölümüne yol açan Fytia Tropikal Siklonu'nun ardından ülkeyi vuran ikinci büyük fırtına olduğuna dikkati çekti.

Ulusal Risk ve Afet Yönetimi Ofisinin verilerine göre, afetten en az 3 bin 200 kişi etkilendi.

Kaynak: AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel
