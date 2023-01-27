Madagaskar'da Tropik Fırtına Cheneso Nedeniyle 16 Kişi Öldü, 19 Kişi İse Kayıp Güncel Haberler ANTANANARIVO, 27 Ocak (Xinhua) -- Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da sel basmış bir yolda yürüyen insanlar görülüyor, 25 Ocak 2023. ANTANANARIVO, 27 Ocak (Xinhua) -- Madagaskar'ın başkenti Antananarivo'da sel basmış bir yolda yürüyen insanlar görülüyor, 25 Ocak 2023. Madagaskar Ulusal Risk ve Afet Yönetimi (BNGRC) Ofisi tarafından Perşembe günü yayınlanan en son rapora göre güçlü tropik fırtına Cheneso'nun vurduğu ülkede 16 kişi ölürken, 19 kişi halen kayıp. (Fotoğraf: Sitraka Rajaonarison/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Antananarivo Madagaskar Fırtına Güncel Haberler

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