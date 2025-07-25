Macron'un Filistin Devletini Tanıma Kararı İsrail'den Tepkilerle Karşılandı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığını açıklamasının ardından, İsrail'de hem iktidar hem de muhalefetten tepkiler ve tehdit açıklamaları geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ülkesinin Filistin devletini tanıma kararı aldığına ilişkin açıklamasını "şiddetle kınadığını" belirtti.

Netanyahu, İsrail Başbakanlık Ofisinden yayımlanan yazılı açıklamasında, Filistin devletinin başka bir İran vekili olacağını iddia etti.

"Tel Aviv'in yanında bir Filistin devletini tanıma kararı alan Cumhurbaşkanı Macron'u şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullanan Netanyahu, bu kararın Gazze'de olduğu gibi İran vekili başka bir devlet oluşturma riski taşıdığını öne sürdü.

Netanyahu, Filistin devletinin, İsrail'in yanında barış içinde yaşamak için değil, onu yok etmek için bir "fırlatma rampası" olacağını iddia ederek. "Açık konuşalım, Filistinliler İsrail'in yanında bir devlet istemiyorlar, İsrail'in yerine bir devlet istiyorlar." ifadesini kullandı.

Bakanlar ve muhalif siyasetçilerden de tepki mesajları geldi

Başbakan Netanyahu'nun yanı sıra, İsrail kabine üyesinden bakanlardan da Macron'un açıklamasına karşı tepki mesajları geldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, X hesabından yaptığı açıklamada, 1967 sınırlarında Filistin devletini "topraklarımızda hayali bir düzenleme" şeklinde niteledi.

Saar, Filistin devletinin kurulması durumunda İsrail'in güvenliğini Fransa'nın sağlayamayacağını belirterek, "Umalım da bunu Paris sokaklarında başarabilsin." tehdidinde bulundu.

Oslo sürecinde tamamen başarısız olduğunu iddia eden Saar, İsrail'in Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceğini savundu.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de X hesabından hem İbranice hem Fransızca bir mesaj paylaştı.

Macron'un açıklamasının, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da "Filistin devleti kurma konseptini" kesin olarak terk etmek için bir neden sağladığını iddia eden Smotrich, Fransa Cumhurbaşkanının kararına "siyonist" yanıt vereceklerini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak edeceklerini iddia etti.

İsrail hükümetinin diğer bakanları ve muhalif İsrailli siyasetçiler de Macron'un Filistin devletini tanıyacakları açıklamasına tepki gösterdi.

Diğer bir aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda "Fransa'yı Filistin devleti olarak tanıyoruz." ifadesini kullandı.

Macron'dan "Filistin devletini tanıyacağız" açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin devletini tanıma kararı aldığını ve eylül ayında yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) bu konuda resmi bir açıklama yapacağını bildirmişti.

Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik tarihsel taahhüdüne sadık kalarak, Fransa'nın Filistin devletini tanımasına karar verdim." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yazdığı mektuba da yer verdiği paylaşımında Macron, bölgede şu an için aciliyet arz eden şeyin "Gazze'deki savaşın sona ermesi ve sivil halkın kurtarılması" olduğunu belirtmişti.

Fransa ve Suudi Arabistan 28-30 Temmuz'da Filistin sorununun barışçıl ve iki devletli çözümünün ele alınacağı "Uluslararası Filistin Konferansı"na eş başkanlık edecek.