Macron, Orta Doğu'da istikrarın yeniden sağlanmasının herkesin yararına olduğunu belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'da istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanmasının herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Macron, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) gayriresmi nitelikli AB Liderler Zirvesi kapsamında basına açıklama yaptı.

Zirvede rekabetçilik ve bütçe konularını ele alacaklarını aktaran Macron, "Bölgeden farklı liderlerle görüşmemiz, Lübnan'a somut bir şekilde destek sağlamamız çok önemli." dedi.

Macron, Fransa'nın Lübnan'a destek konferansı düzenleyeceğini kaydederek, Avrupalılardan gelecek her türlü katkının önemli olacağına işaret etti.

Bu konferansın ayrıca Suriye, Ürdün ve başka ülkelerle koordine olmak için önemli bir fırsat teşkil edeceğini vurgulayan Macron, "Çalışmaları sürdürüyoruz. Lübnan'da müzakereler, barış, istikrar ve onun egemenliği ile Hürmüz (Boğazı) hakkında Fransızlar ve İngilizler olarak geçen hafta başlattığımız tüm çalışmaları." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Orta Doğu'da istikrarın en kısa sürede yeniden sağlanması ve dünya ülkelerinin ekonomilerinin yatışmasının herkesin yararına olduğunu belirtti.

Almanya ve Fransa'nın ortak Geleceğin Savaş Uçağı Muharebe Sistemi (Scaf) projesinin iptal olup olmadığına dair soruya ise Macron, şu yanıtı verdi:

"Kesinlikle hayır. Bu sabah Almanya Başbakanı (Friedrich Merz) ile iyi bir görüşme gerçekleştirdik ve Savunma Bakanlarımıza birçok alan, farklı meseleler üzerinde çalışmaları için görev verdik. Bunlar yalnızca gelecekteki savaş uçağı için değil, ayrıca ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin farklı alanlarını da kapsıyor. Gelecek haftalar için bu görev savunma bakanlıklarımıza ait. İlerleme kaydetmeye devam ediyoruz. Avrupa daha önce hiç bu kadar birliğe, daha fazla bağımsızlık ve egemenliğe ihtiyaç duymamıştı."