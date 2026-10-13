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Macron, Çad Cumhurbaşkanı'nı Elysee'de ağırladı; savunma niyet beyanı imzalandı

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Macron, Çad Cumhurbaşkanı'nı Elysee'de ağırladı; savunma niyet beyanı imzalandı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Çad Cumhurbaşkanı İtno'yu Paris'teki Elysee Sarayı'nda ağırladı. İki ülke savunma ortaklığını güçlendirecek niyet beyanı imzalarken Macron, ekonomik ve kültürel işbirliğine dayalı ortaklık kurulduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesi ve Çad'ın savunma alanındaki ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik niyet beyanı imzaladığını duyurdu.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Çad Cumhurbaşkanı Muhammed İdris Debi İtno'yu başkent Paris'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

İmzalanan niyet beyanıyla Fransa ve Çad'ın savunma alanındaki ortaklıklarını güçlendirmeye yönelik bir adım attıklarını ifade eden Macron, iki ülkenin, karşılıklı saygıya ve iki halkın yararına olacak ekonomik ve kültürel alanlarda etkin işbirliğine dayalı bir ortaklık kurduğunu kaydetti.

Macron, İtno'yu başkent Paris'te Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Ziyaret öncesi Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, iki liderin görüşmede ülkeleri arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri ele alacağı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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