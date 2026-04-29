Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Magyar: "AB fonları, yakında Macaristan'a ulaşmaya başlayacak"

Macaristan'ın seçilmiş Başbakanı Peter Magyar, "Avrupa Birliği (AB) fonları, yakında Macaristan'a ulaşmaya başlayacak. Bu da Macar ekonomisini yeniden canlandırmamıza ve işleyen, insani bir ülke için gerekli adımları atmamıza imkan sağlayacak." ifadesini kullandı.

Magyar, AB Komisyonu Ursula von der Leyen'le Brüksel'deki görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından mesaj paylaştı.

Görüşmelerinin son derece yapıcı ve verimli geçtiğini belirten Magyar, AB fonlarının mümkün olan en kısa sürede alınabilmesi için gerekli siyasi anlaşmayı sonuçlandırmak üzere 25 Mayıs haftasında tekrar Brüksel'e geleceğini duyurdu.

Magyar, bunun için AB'nin Macaristan'ın ulusal çıkarlarına aykırı herhangi bir koşul dayatmadığını aktararak, "AB fonları, yakında Macaristan'a ulaşmaya başlayacak. Bu da Macar ekonomisini yeniden canlandırmamıza ve işleyen, insani bir ülke için gerekli adımları atmamıza imkan sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Şerife Çetin
