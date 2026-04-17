Macaristan Başbakanı Magyar: "Belge İmhası İddiaları Artıyor"
Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, hükümete yakın kurumlarda büyük çaplı belge imhası ile ilgili artan bildirimler aldıklarını duyurdu.
(ANKARA) - Viktor Orban'ın 16 yıllık iktidarını deviren Macaristan'ın yeni Başbakanı Peter Magyar, çeşitli bakanlıklar ve hükümete yakın kurumlarda geniş çaplı belge imhasına ilişkin artan sayıda bildirim aldıklarını açıkladı.
Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çeşitli bakanlıklar, bağlı kurumlar ve Fidesz'e yakın şirketlerden büyük ölçekli belge imhasına ilişkin giderek artan sayıda bildirim alıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA